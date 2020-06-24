ABD, AB ve İngiltere'nin 3.1 milyar dolarlık ihracatına yeni tarife hedefliyor

ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin 3.1 milyar dolarlık ihracatına yeni tarifeler getirmeyi değerlendiriyor.

Bloomberg’in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa'ya karşı sürdürdüğü vergi tehdidi, bu yaz Atlantik'te yaşanabilecek geniş çaplı bir ticaret mücadelesine dönüşebilir.

The U.S. is weighing new tariffs on $3.1 billion of exports from France, Germany, Spain and the U.K. https://t.co/Ik1oAjmj7R — Bloomberg (@business) June 24, 2020

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ABD Ticaret Temsilciliği, salı günü yayınlanan bir duyuruya göre Avrupa'nın zeytin, bira, cin ve kamyon ihracatına yeni tarifeler getirmek ve uçak, peynir ve yoğurt da dahil olmak üzere bazı ürünlerde gümrük vergisini artırmak istiyor. Söz konusu açıklamaya göre 26 Temmuz'da sona erecek bir aylık "kamu yorum süresi" bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde öncü şirketleri takip eden Euro Stoxx 50 Endeksi söz konusu haberler ile kayıplarını genişleterek Brüksel saatiyle 11.26'da yüzde 2 düştü. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi gün içi düşüğünü gördü.

ABD'nin yeni vergileri, koronavirüsten dolayı henüz iptal edilmemiş olan Oktoberfest kutlamaları öncesinde Alman birasına olan talebi de olumsuz etkileyebilir.