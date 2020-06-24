Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 6.45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.57 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6.39 liradan 6.51 liraya yükselecek.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) June 24, 2020
25/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 12 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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