Brent petrolün varil fiyatı 40.87 dolara geriledi

Kuzey Denizi Brent tipi ham petrolün ağustos vadeli işlemlerinin fiyatı yüzde 4.46 düşüşle varil başına 40.73 dolara, WTI ham petrolünün ağustos vadeli işlemlerinin fiyatı ise yüzde 4.63 oranında düşüşle varil başına 38.5 dolara geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı'nın ülkedeki rezervlerin 540.7 milyon varile yükseldiğine ilişkin verilerin yayınlanmasından birkaç dakika sonra uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüş ivme kazandı.

Buna ek olarak, nisan ayından itibaren sürekli düşüş gösteren ABD'deki petrol üretimi 11 haftadan sonra ilk kez 500 bin varil artarak 11 milyona ulaştı.