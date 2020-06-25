Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25'te sabit tuttu. Merkez Bankası'nın açıklamasında enflasyonda yükselme eğilimine dikkat çekildi.

TCMB politika faizinde değişiklik yapmayarak 8.25'te bıraktı. Böylece Merkez Bankası, üst üste 9 haftadır devam eden faiz indirimlerine son vermiş oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere ver verildi: