Merkez Bankası faizi değiştirmedi

TCMB politika faizinde değişiklik yapmayarak 8.25'te bıraktı. Böylece Merkez Bankası, üst üste 9 haftadır devam eden faiz indirimlerine son vermiş oldu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere ver verildi:
- Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir.
- İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir.
- Son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak düşüş gözlenmiştir ancak, normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.
- Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir.
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