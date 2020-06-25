Benzinde 22 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.35 lira olacak.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 22 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) June 25, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.51 liradan 6.29 liraya, İzmir'de 6.57 liradan 6.35 liraya inecek.