S&P: ABD ekonomisinde toparlanma yavaş olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ekonomisinde resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceğini belirterek, ancak ekonomik toparlanmanın yavaş olabileceğini ifade etti.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD genelinde ekonomik faaliyetin normalleşmesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı, ancak ülke ekonomisinin salgından önceki haline dönebilmesi için uzun bir yolu olduğu bildirildi.

ABD ekonomisinde mayıs ayında dip seviyelerin görüldüğü ve resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceği aktarılan açıklamada, "Kötü haber, toparlanma yavaş olacak" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının 2019 sonu seviyesine geri dönebilmesinin yaklaşık 2 yılı bulacağına işaret edilerek, işsizlik oranının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği, tüketici harcamalarının azaldığı ve iş talebinin yavaş bir toparlanma gösterdiği kaydedildi.

Salgında ikinci dalganın yaşanması halinde toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasının, 2021'de ise yüzde 5.2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Öte yandan, S&P'den yapılan bir diğer açıklamada ise Kovid-19 salgınının Asya-Pasifik ekonomilerinde 3 trilyon dolarlık kayba neden olacağı ifade edildi. Açıklamada, Asya-Pasifik ekonomisinin bu yıl yüzde 1.3 daralmasının, 2021'de ise yüzde 6.9'luk büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.