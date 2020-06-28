Belediye Başkanı Aras: Bodrum'da her bütçeye göre döner var ama altın tabakta döner yemek isteyen de var

Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir. Örneğin her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı tatil işletmelerinde yüksek fiyata yiyecek satılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

© İHA / Hürriyet yazarı: Bodrum'da 25 TL'lik ayranın yerini 61 liralık kola, 75 TL'lik lahmacunun yerini 370 liralık döner aldı

'Bodrum'da her şey ucuz olsun' dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez, farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Örneğin Bodrum'da her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmeyin. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden vatandaşımız varsa Belediyemize başvurur, biz de gerekli denetimleri yaparız."

Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmeyin.

Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden vatandaşımız varsa Belediyemize başvurur, biz de gerekli denetimleri yaparız. — Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) June 27, 2020

​