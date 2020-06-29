Varank: Ekonomik Güven Endeksi'nin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var

Ekonomik güven endeksindeki artışı değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Endeksin tüm alt kademelerinde güçlü canlanma var. Bu gidişatın kalıcı hale gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19.1 oranında artarak 73.5 değerine yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da yüzde 19.1'lik artışla yükselişini sürdürdü. Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz."