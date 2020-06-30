İran’dan gaz akışının kesilmesi Rusya ve Trinidad’ın Türkiye’ye gaz ihracatını arttırdı

Geçen mart sonunda İran gazını Türkiye pazarına taşıyan doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından sevkiyatların kesilmesi, nisan ayında Rusya’dan yapılan sevkiyatlarda artışa neden oldu. Fakat bu durumdan en çok yarar sağlayan ülke, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayan Trinidad ve Tobago oldu.

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) nisan ayına ilişkin son verilerine göre, pazar kapasitesindeki (2019’a göre daha sert) mevsimlik genel düşüş, İran’dan kesilen sevkiyatları kendiliğinden telafi etmiş oldu. Böylece Türkiye’nin doğalgaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 2 milyar 634 milyon metreküpe geriledi.

Bununla birlikte ithalatın yaklaşık 1 milyar 386 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 247 milyon metreküpü de LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Rus gazı sevkiyatları nisan ayında marta göre yüzde 20 oranında artarak 470 milyon metreküpe ulaştı, ancak yıllık bazda 3 katlık düşüş meydana gelmiş oldu, zira Nisan 2019’da sevk edilen gaz miktarı 1 milyar 496.66 metreküp seviyesindeydi.

Bu dönemde Türkiye’ye en fazla doğalgaz sevk eden ülke, 916.57 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ın Türkiye’ye yapılan toplam gaz sevkiyatı içindeki payı yüzde 34.8 oldu. Azerbaycan’ı yüzde 17.86 payla Rusya, Cezayir (yüzde 13.37) ve ABD (yüzde 10.95) izledi.