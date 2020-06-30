Dış ticaret açığı mayısta ikiye katladı

Türkiye'nin dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 102.7 arttı ve 1 milyar 687 milyon dolardan 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında yüzde 90.9 iken, 2020 Mayıs ayında yüzde 74.5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın mayıs ayında yüzde 90.9 iken, mayıs ayında yüzde 74.5'e geriledi.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 19.7, ithalat yüzde 5.2 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 88.1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74.6'ya geriledi.