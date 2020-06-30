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    Bodrum'da 184 liraya pide: 'Fiyatlar bu sene çok daha fahiş olmuş'

    © DHA /
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202006301042357215-bodrumda-184-liraya-pide-fiyatlar-bu-sene-cok-daha-fahis-olmus/

    Bodrum'da bu kez de pide fiyatları tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, 'fiyatların bu sene çok daha da fahiş olduğu' görüşünü dile getirdi.

    Son olarak 370 liralık döner tartışması ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Biz Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini'ye gider, Mikonos'a, Saint- Tropez'e gider, İbiza'ya gider. Bodrum'a gelmez" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen kentte, bu kez de pide fiyatları tepki çekti.

    Bodrum merkezde bir pide 25 ile 30 lira arasında satılırken, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak mahallesinde 55 liradan satışa sunuluyor. Göltürkbükü mahallesindeki bazı mekanlarda ise bir pidenin fiyatı 24 euro'yu buluyor. 

    © İHA / TUBA AYHAN
    Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan '370 liralık döner' sözleriyle ilgili yeni açıklama
    Bu kadar yüksek bir fiyata pide yemeyi mantıklı bulmadığını söyleyen İsmail Güleç, "Hemen az ileride 7 liraya döner ve ayran yemek daha mantıklı. İnsanları kandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece döner değil, merkezde çok uygun fiyatla pide satan dükkanlar da var. Sonuçta insanlar parayı yerden bulmuyor. Amaç karın doyurmaksa daha uygunu da var. Ben o paraya iki haftalık pazar alışverişimi yaparım. O yüzden bu ücretleri çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.

    Pide satıcısı Nuri Demirarslan, bu tarz fiyatların Bodrum'un izlenimine zarar verdiğini söyledi. Demirarslan, "Bizim fiyatlarımız gayet makul. Yıllardır insanlara hizmet veriyoruz. Fahiş fiyatlara pide ve lahmacun satma düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. 150 liraya pide veya lahmacun olması mümkün değil. Çünkü bunun maliyeti bellidir. Biz de bu işi yapıyoruz ve maliyetinin ne olacağını biliyoruz. 7 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 150 liraya satmayı doğru bulmuyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum için de kötü bir izlenim bırakılıyor" diye konuştu.

    'Bir pide fiyatına 6-7 kişi doyabilir'

    Bir pideye vereceği parayla 6-7 kişinin doyabileceğini belirten Cebrail Akaltun da "Maalesef bu parayı verip, pide yemem. Bunun yerine toplu malzeme alırım. Hem daha az para tutar hem de 6-7 kişilik pide yaptırmış oluruz. Bodrum'da uygun yerler de mevcut. Ben tercihimi oralardan yana kullanıyorum. Fakat sadece tatil beldesi olduğu için fiyatların bu kadar yüksek olmasını doğru bulmuyorum" görüşünü dile getirdi.

    Gereksiz fiyatlarla esnafın zor durumda bırakıldığını belirten Birsen Kalkan ise, "Ben yemem ancak esnafımız için üzülüyorum. Bazı yerlerdeki gereksiz fiyatlar yüzünden esnafın da adı kötüleniyor. Bodrum'da normal fiyatlı yerler de mevcut. Az önce 17 liraya karnımı etmek arası dönerle doyurdum. Yanında suyum ve ayranım da vardı" ifadelerini kullandı.

    'Emekliyim, hiç de o parayı veremem'

    20 yıldır tatil için Bodrum'u tercih ettiğini söyleyen Mine Çetin, işletmelerdeki fiyatların bu yıl daha da arttığını söyledi. Çetin, "Emekliyim ve hiç de o parayı veremem. Aldığım para belli. Bodrum'da fiyatlar bu sene çok daha fahiş olmuş. Tabi ki bu durum Bodrum için kötü bir algı yaratıyor. Koronavirüs her yerde var ancak bu paralar kesinlikle verilecek paralar değil. Özellikle bu sene Bodrum'un genelinde fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs sebebiyle bu yıl bazı mekanların açılmaması sebebiyle fiyatların yükseldiğini belirten Ayşegül Çetin, "Bu sezon kapalı olan yerlerin fazla olmasından dolayı fiyatlar bu kadar yüksek olabilir. Ancak ben bu işletmelerin, bu fiyatları kullanarak reklam yaptığını da düşünüyorum. Bazı mekanlar sezonluk şezlong veriyor. Bizim müşterimiz belli, diğerleri bizi ilgilendirmiyor mantığıyla yaklaşıyorlar" dedi.

    Fahiş fiyatlardan en fazla Bodrumluların etkilendiğini savunan Halime Gürbüz, "O paralara döner de pide de yemem. Aslında sadece orada değil, geçen gün iki ufak çocuğumla denize gittim ve şezlonga 100 lira ödemem gerektiğini söylediler. İki tane ufacık çocukla ben ne kadar harcayabilirim? Fiyatları çok abartılı buluyorum. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Aras, yaptığı açıklamada 'O hizmeti alacak insanlar da geliyor' dedi. Dışarıdan gelenlerin çoğu zaten her şey dahil otellerde kalıyor. Şu anda Bodrum halkı sahilleri dolduruyor. Bu fiyatlar Bodrum'a da zarar veriyor ve fiyatları duyanlar da gelmiyor" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Zam, pahalı, Fiyat, Ekonomi, Pide, Bodrum
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