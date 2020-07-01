Altın, pandemi sürecinin zirvesinde

Dünya ekonomilerinde açılma adımları arka arkaya gelse de koronavirüsün yayılma hızı kontrol altına alınamıyor. Artan vaka sayılarıyla birlikte güvenli liman olarak algılanan altın 1.785 dolarla pandemi sürecinin zirvesini gördü.

Dünyanın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmaya devam etmesi başta altın olmak üzer değerli metal fiyatlarını yükseltti.

Spot altın fiyatı bu sabah pandeminin başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 1784 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü.

Dünya'nın haberine göre, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatı da bu sabah 18.29 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Dün 6.8546'dan günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6.8525 seviyesinde işlem görüyor.