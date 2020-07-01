İstanbul'un haziran enflasyonu yüzde 13 arttı

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu haziran ayında aylık bazda yüzde 0.07, yıllık bazda ise yüzde 12.97 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası, haziran ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksinin bir önceki aya göre yüzde 0.07 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2.29 oranında azaldığını açıkladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre aynı ayda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12.97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 6.61 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi: