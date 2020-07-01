Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldığı açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 11, motorinin litresine ise 10 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 11

Motorinde 10 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) July 1, 2020

​Açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11, Motorinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.