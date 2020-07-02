Ticaret Bakanı Pekcan: Haziranda ihracatımız mayısa göre yüzde 35 yükseldi

Ticaret Bakanı Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Pekcan, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını,mayıs ayına göre de yüzde 35 yükseldiğini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat artışı gerçekleştiren 50 ülke içinde 8'inci sırada olduğunu anımsattı.
Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
#Canlı: Ticaret Bakanı Pekcan #AAEditörMasası'nın konuğu https://t.co/sCHWyH05rS— AA Canlı (@AACanli) July 2, 2020
Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- (Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz.
- Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz.
- Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi.
- İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla çalışacağız.
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