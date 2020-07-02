Ticaret Bakanı Pekcan: Haziranda ihracatımız mayısa göre yüzde 35 yükseldi

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda haziran ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekcan, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını,mayıs ayına göre de yüzde 35 yükseldiğini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat artışı gerçekleştiren 50 ülke içinde 8'inci sırada olduğunu anımsattı.

Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

​Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: