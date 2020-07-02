Albayrak: Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı" ifadelerini kullandı.