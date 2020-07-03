Enflasyon haziranda tahminleri aştı, yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7.74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1.13, Yİ-ÜFE yüzde 0.69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5.75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6.89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6.17 arttı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.7 olmuştu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2020— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) July 3, 2020
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı
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