Memur ve emeklilerin enflasyon zammı belli oldu

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı nedeniyle zam oranı bugün belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.13 açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 5.75 oldu. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 1.75 oldu.

Bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı zammı da belli oldu.

Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Yılın ilk 6 ayında yüzde 5.75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1.75 enflasyon farkı yansıtılacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem Kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı.