Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan esnaftan 11 talep

2.5 milyon esnafın temsilcisi TESK'in Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu. Palandöken, "Esnaf darda, ayakta zor duruyor. Borç ertelemesi ve nakit desteği şart" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, 2.5 milyon esnafın temsilcisi olan TESK Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi ve 11 ayrı talepte bulundu.

"Esnaf darda, ayakta zor duruyor" diyen Palandöken, kredi borçlarının 3 ay ertelenmesini, esnaf ile yanlarında çalışan personelin prim borçlarının da yıl sonuna kadar devlet tarafından ödenmesini istedi.

Palandöken, taleplerini şöyle sıraladı:

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılmış olan kredilerin geri ödeme tarihleri, faizleri Hazinece karşılanmak kaydıyla, bir kez daha 3 ay süre ile yeniden ertelenmeli.

Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanların ödeyecekleri SGK primleri, yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanmalı.

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Palandöken, mektupta gece saat 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapılması halinde uygulanan azami 51 bin 600 TL tutarındaki para cezasının, 65 bin ila 320 bin liraya çıkarılmak istenmesinin tütün ve alkol ürünü satan esnaf için darbe ve yıkım olacağını vurguladı.

Palandöken, "Adil olmayan bu ceza esnafımızı, ‘Bu kadar da olmaz' noktasına getirmiştir. Bu düzenlemeden vazgeçilmelidir” dedi.