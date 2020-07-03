Çin destekli banka AIIB'den iki Türk bankasına yarım milyar dolar borç

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na 500 milyon dolar borç vereceğini açıkladı.

Çin devleti destekli, Pekin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında başgösteren likidite sorununun hafifletilmesin yardımcı olmak için Türkiye'deki iki kalkınma bankasına 500 milyon dolar borç vereceğini duyurdu.

Aynı zamanda tüm dünyadan üyeleriyle uluslararası nitelikli bir banka olan AIIB'den yapılan açıklamada, 500 milyon dolar borç verilecek bankaların Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olduğu belirtildi.

Türkiye'deki inşaat şirketlerine kullandırılacak

Açıklamaya göre bu iki banka borçlanacakları fonları altyapı şirketlerine kredi olarak sunacak.

Türkiye'deki iki kalkınma bankasına verilecek 500 milyon dolar borcun AIIB'nin koronavirüs pandemisiyle kamu ve özel sektörün baş edebilmesi için tahsis ettiği 10 milyar dolarlık fon hesabının parçası olduğu belirtildi.