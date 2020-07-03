'Türkiye ile Venezüella Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması' onaylandı

Türkiye ile Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, anlaşmanın her iki ülkede 21 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildiren diplomatik notalar, Venezüella Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Caracas'taki tarihi binası Casa Amarilla'da gerçekleştirilen törenle teati edildi.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu'nun katıldığı törende, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Bakan yardımcıları Yvan Gil ile Ramon Gordils de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ortak girişimleriyle başlatılan ve iki ülke ilgili makamlarının yoğun çalışmaları sonunda imzalanan anlaşma, Türkiye ile Venezüella arasındaki ticaret ile yatırım ilişkilerinin niteliğini belirleyecek bir dizi uluslararası anlaşmadan ilkini teşkil ediyor.

Türkiye ve Venezüella konomileri birbirlerini tamamlıyor

Törende konuşan Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezüella'da yaşanan bu zor günlerde, iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri sonucunda böyle bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Venezüella için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Anlaşmanın her iki ülkenin ekonomileri bakımından önemli fırsatlar sağlamasını beklediklerini belirten Arreaza, Türkiye ve Venezüella ekonomilerinin rekabet halinde değil, aksine yapıları itibarıyla birbirini tamamlayıcı niteliklere haiz olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Mütevellioğlu ise 21 Ağustos'ta resmen yürürlüğe girecek olan anlaşmanın, Türkiye ile Venezüella arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.

Belirlenen takvim çerçevesinde, çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını kaydeden Mütevellioğlu, taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun şekilde, 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.