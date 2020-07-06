Motorine 10 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, fiyat artışı 7 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) July 6, 2020
07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 10 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
İstanbul'da motorinin litresi ortalama 5 lira 84 kuruşa satılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)