Gram altın rekor kırdı, spot altın 9 yılın zirvesinde

Koronavirüs vakalarında devam eden artışlar uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatını 9 yılın zirvesine taşıdı. Yurt içinde de gram altın fiyatı 397 liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine ulaştı.

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve Fed'in ekonomiyi destekleyici yeni tedbirler alacağı beklentisiyle yükseliyor.

İç piyasada gram altının fiyatı, yıl başındaki 290 liraya göre yüzde 37 artarak 397 lira ile rekor tazeledi.

Dolar/TL uzun bir süredir 6.85 civarına demir atsa da altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş, iç piyasada gram altında lira cinsinden fiyatta rekor getirmiş oldu.