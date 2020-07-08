Rekabet Kurulu'ndan TEMSA'nın devrine onay

TEMSA'nın ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devralma işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TEMSA Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre Sabancı Holding, TEMSA'yı 2019'un mayıs ayında İsviçre merkezli True Value Capital Partners şirketine satmıştı. Ortağı Çekya merkezli Skoda Transportation ile şubat ayında iyi niyet mektubunu imzalayan Sabancı ve Skoda, TEMSA'yı almak için resmi kurumlara başvuru yapmıştı.