AB, Hırvatistan ve Bulgaristan'ı Euro Bölgesi’ne almaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan ve Bulgaristan'ı Euro Bölgesi’ne almak için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Nihai karar verildiği takdirde her iki ülkenin 3 yıl sonra Euro Bölgesi’ne geçmesi bekleniyor.

Reuters'in dört kaynağa dayandırdığı haberinde Euro Bölgesi yetkilileri, AB'ye 2007 yılında katılan Bulgaristan ve 2013'te katılan Hırvatistan'ı euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM-2) almaya hazır olduklarını açıkladı.

EU to back Croatia, Bulgaria in first step to join euro, sources say https://t.co/bvCuLWBgBV pic.twitter.com/OR0tFP2Mrk — Reuters UK (@ReutersUK) July 9, 2020

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Bu hamle, şu anda 19 üyesi bulunan Euro Bölgesi'nde 2015'te Litvanya'nın katılımının ardından ilk genişleme olacak.

Konuya ilişkin konuşan Avrupalı yetkililer, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği maliye bakanlarının bugün ve yarın yapacağı videokonferans toplantısında nihai onay geldikten sonra bu kararın çok yakın bir zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

İki kaynak, pazardaki spekülasyonları engellemek amacıyla kararın piyasalar kapalıyken, muhtemelen hafta sonu duyurulacağını söyledi.

Gelecek saatlerde çözülmesi beklenen birkaç ufak sorununun kaldığını da ifade eden yetkililer, kararı açıklamanın hafta sonu sonrasına da sarkabileceğini belirtti. Ancak ERM-2'ye alma kararından vazgeçme gibi bir ihtimalin bulunmadığını da ekledi.

BEKLEME ODASINDA İKİ YIL GEREKİYOR

Değerlendirme süreci sonunda ERM-2'ye kabul edilen ülkenin euro 'bekleme odası' olarak adlandırılan bu mekanizmada en az iki yıl geçirmesi gerekiyor.

Mekanizma üye ülke para birimleri arasındaki döviz kurlarının istikrarını sağlamak için gerekli çerçeveyi sağlıyor. Mekanizmada, euro kullanmayan AB üyesi ülke para biriminin döviz kuru euro karşısında sabitlenirken, sadece belirlenmiş limitler dahilinde dalgalanmasına izin veriliyor.

Söz konusu döviz kurunun belirlenen dalgalanma oranı yüzde 15 olarak uygulanırken, sistemin içerisinde iki yılın tamamlanmasının ardından Euro Bölgesi üyeleri ülkenin katılıp katılmamasını karar veriyor.