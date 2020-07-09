İngiltere, ocakta öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye yaptırımları kaldırmadı

İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre İngiliz hükümeti, terör ve terörün finansmanı nedeniyle 5 kişiye uygulanan yaptırımların uzatılmasına karar verdi. Listede sene başında ABD'nin saldırısında ölen İranlı komutan Süleymani'nin de adı yer aldı.

Süleymani'nin listede yer alması, İranlı komutanın hesaplarına ilişkin dondurma kararının geçerliliğini koruduğunu ve kimsenin bu hesapları kullanamayacağı anlamına geliyor.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.