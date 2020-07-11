ABD, Fransa'ya ilave yüze 25 gümrük vergisi uygulayacak

ABD ile Fransa arasındaki dijital vergi krizi sürerken Washington yönetimi, Fransız ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisi zammına hazırlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Fransa'nın ihraç ettiği ürünlere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
Ek vergi uygulanacak ürünlerin toplam değerinin 1.3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
Amerikan internet firmalarının elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısı 2019'un temmuz ayında Fransız Ulusal Meclisi'nden geçmişti.
Washington, dijital hizmet vergisinin haksız olduğunu belirterek, soruşturma başlatmıştı.
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