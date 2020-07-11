WSJ: Petrol fiyatı varil başına 150 dolara kadar yükselebilir

Wall Street Journal, yılın başından bu yana oynak şekilde seyreden petrol fiyatının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceğini, 2025 yılına kadar ise 150 dolara yükselebileceğini yazdı.

WSJ görüşlerine başvurduğu analistlerin tahminlerine dayanarak, hidrokarbon üretimine yapılan yatırımlarda düşüş olacağı ve bunun da fiyatların yükselmesine neden olacağını belirtti.

WSJ’ye konuşan Northern Trace Capital'in yatırım direktörü Trevor Woods, “Bu tür finansal baskılar giderek artacaktır. Bazı üreticilerin ürünlerini pazarlamaları gerçekten zor olacak” dedi.

Nisan ayında, ABD petrol şirketi ExxonMobil, düşük hammadde fiyatları nedeniyle sermaye harcamalarını yüzde 30 ve işletme maliyetlerini yüzde 15 azaltacağını açıklamıştı. İngiliz British Petroleum (BP) ise 1 Nisan’da sermaye harcamaları tahminini dörtte bir oranında düşürmüştü.

JPMorgan analisti Christian Malek’e göre, yatırımların azaltılması petrol üretiminin üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Üretim günde beş milyon varil, yani kriz öncesi seviyenin yüzde 5’i oranında azalacak. 2030 yılına kadar arz ve talebin dengeye ulaşması için yaklaşık 625 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması gerekecek ve bu da fiyatların artmasına neden olacak.

Diğer analistlere göre ise, hammaddeye olan talep artmayacak ve böylece fiyatlar düşük seviyede kalmaya devam edecek. Uzmanların çoğu, fiyatların daha uzun bir süre üreticilere talebi karşılamak için gerekli olan hidrokarbon miktarını çıkararak kar elde etme fırsatı verecek seviyede olacağını düşünüyor. Diğer yandan, koronavirüs pandemisinin tahminleri zorlaştırdığı koşullarda yatırımcılar, gelecekteki tüketici tercihleri ve daha temiz enerji kaynaklarına geçişin geleceği noktadan emin olamıyor.