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    AB’den Türkiye’ye 485 milyon euro ek destek

    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007121042438692-abden-turkiyeye-500-milyon-euro-ek-destek/

    Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların bakımı için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sunma kararı aldı. AB Komisyonu’nun ilgili önerisi Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerce kabul edildi.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye'deki sığınmacılar için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sağlama önerisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından kabul edildi.

    DW Türkçe'nin aktardığına göre, tahsis edilecek bu para, 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci mutabakatında öngörülen altı milyar euroluk yardıma ek olacak. AB Komisyonu, söz konusu 485 milyon euro ile Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 700 bin sığınmacı ile 600 binden fazla okul çağındaki çocuğun yararlandığı iki önemli programın 2021 yılına kadar uzatılabileceğini bildirdi.

    Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
    © AP Photo / Jean-Francois Badias
    AP'den Türkiye'deki sığınmacılara desteğe yeşil ışık
    Komisyon'un açıklamasında 485 milyon euroluk bütçenin, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım kuruluşlarının yanı sıra, Kızılhaç ve Kızılay örgütleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

    AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB'nin Türkiye'de yaşayan sığınmacıları, bu kişilerin insani durumları gerektirdiği sürece desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "özellikle de şimdi, koronavirüsün zaten kötü olan durumu daha da olumsuz hale getirdiği bu dönemde" dedi.

    Dört milyondan fazla sığınmacı yaşıyor

    Türkiye'de resmi verilere göre yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 4 milyondan fazla sığınmacı yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık 3 milyon 600 binini Suriye'deki iç savaştan kaçan sığınmacılar oluşturuyor. 2016 yılında Brüksel ile Ankara arasında imzalanan mülteci mutabakatı ile Türkiye, Yunan Adaları'na geçen sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarına karşı daha sert önlemleri hayata geçirmeyi taahhüt etmiş, AB de bunun karşılığında, Türkiye'deki sığınmacıların masraflarına milyarlarca euro destek sağlamayı kabul etmişti.

    © AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS
    AB Temsilcisi, Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret etti
    Bunun yanı sıra AB, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize kolaylığı ve gümrük birliğinin modernizasyonu gibi taahhütlerde bulunmuştu.

    Türkiye ile AB arasında bugünlerde sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri nedeniyle yoğun tartışmalar yaşanıyor. Yunanistan Türkiye'yi, sığınmacılar için AB sınırını açmakla itham ederken, Türkiye Birliğin mülteci mutabakatındaki yükümlülüklerine uymadığını dile getiriyor.

    Etiketler:
    Destek, Sığınmacı, Avrupa Parlamentosu, Türkiye, Avrupa Birliği
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