Dolar/TL güne 6.86 seviyesinde başladı

Dolar/TL kuru yeni haftaya 6.86 seviyesinde başladı. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0.1 üzerinde 6.8682'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09:20 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0.1 değer kaybıyla 6.8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.2 artışla 7.7230'dan, sterlin/TL de yüzde 0.2 artışla 8.6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 96.4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.1332 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6.84 seviyesinin destek, 6.88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.