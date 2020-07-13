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    Ayasofya

    Ayasofya'nın gişe geliri 400 milyon lira

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007131042445143-ayasofyanin-gise-geliri-400-milyon-lira/

    Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesini ekonomik yönüyle yorumladı. Ülker, Ayasofya'nın gişe gelirinin 400 milyon TL olduğunu hatırlattı.

    Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, 'Gişeden 400 milyon lira kazanan Ayasofya’nın geliri nasıl kapanacak?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen müzesi Ayasofya. Geçtiğimiz yıl 3.7 milyon kez ziyaret edilen Ayasofya’nın neredeyse 90 yıl sonrasında ibadete açılma kararı, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da gündemine oturdu" ifadesiyle başladı.

    Ülker şöyle devam etti:

    "Ayasofya’nın, cami statüsüne dönmesinin siyasi ve kültürel tartışmaların ötesinde ekonomiyi de ilgilendiren tarafı var. İzmir’deki Efes Ören Yeri ile birlikte Türkiye’nin en pahalı müze bileti Ayasofya için satılıyor. Yabancı turistler için giriş ücreti geçtiğimiz aylarda yapılan zamla 100 TL’ye çıktı. Ayasofya bu zamla birlikte yıllık 400 milyon liraya kadar bilet ücreti topluyor. Gece gezilerinin de düzenlendiği Ayasofya’da ücret tarifesi ise oldukça yüksek. Gece turu için ödenen fiyat ise 2 bin 500 TL. Bir de buna çift bilet yani kişi başı 200 lira eklenince, Ayasofya’dan elde edilen gelir, daha da yükseliyor.

    2008’deki ihaleye 2 şirket teklif verdi

    Ayasofya’daki gişe geliri ise özel bir şirket tarafından yapılıyor. 2018 yılında yapılan ihaleye Kanal 7 televizyonunun da sahibi olan Beyaz Holding’e ait Etkin Eğitim firması ile İsviçre merkezli SICPA adlı firma başvurmuştu. Kamuoyunda pek öne çıkmayan dev ihaleyi 3.9 milyar lira ile İsviçre merkezli SICPA’ya ait SICPA Turkey adlı şirket kazandı. İsviçreli SICPA Turkey, böylece Türkiye’nin değişik kentlerinde yer alan 54 müze ve örenyerinin gişe gelirlerini 9 yıl boyunca yürütecek şirket olarak belirlendi.

    Zapsu’nun asistanı ortaklık için rekabete başvurmuştu

    SICPA Turkey adlı şirket ile ilgili ilginç bir haberi 2017’de sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde siyasette olduğu kadar iş dünyasının da renkli simalarından biri olan ve geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını da yapan Cüneyd Zapsu’nun şirket yöneticisi Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, SICPA Turkey Ürün Güvenliği Sanayi adlı şirketi almak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

    Boğaz köprülerinden daha çok gelir sağlıyor

    Her yıl İstanbul’daki boğaz köprülerinden Türkiye 300- 400 milyon lira arasında gelir elde ediyor. Ayasofya’dan ise daha fazla. Şimdi merak edilenler ise satılan biletlerle 400 milyon lirayı aşan gişe geliri sağlayan Ayasofya’nın boşluğu nasıl dolacak? İhaleyi kazanan İsviçreli SICPA’nın 7 yıla yayılan kayıpları için tekrar masaya mı oturulacak?"

    Etiketler:
    Bilet, Ekonomi, Ayasofya, Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii, ibadet, Kerim Ülker
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