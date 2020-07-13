Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 azaldı.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 19.9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30.6 düşüş gösterdi.

Bir ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4.9 arttı.

''V' çıkışı ilk sinyalini gördük'

Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" ifadelerini kullandı.