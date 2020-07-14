Konut satışlarında rekor artış

Türkiye genelinde konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11.5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi.

Albayrak: Kamu bankalarımızın desteği etkisini gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin açıklamasında, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. https://t.co/oQkgGaqF4z — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020

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