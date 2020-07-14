Rusya: Türkiye’den domates sevkiyatı kotasının değiştirilmesini değerlendirmemiz, tamamen dolmasının ardından mümkün

Rusya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’den domates sevkiyatına yönelik kotanın değiştirilmesi olasılığının değerlendirilmesinin, ancak kotanın tam anlamıyla dolmasının ardından uygun olacağını düşündükleri belirtildi.

Bakanlıktan gazetecilere yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2017’den 28 Haziran 2020’ye kadar Türkiye’den 183 bin ton domates sevkiyatı yapıldı. Bu, belirlenen kotanın yüzde 91.5’ini (toplam kota 200 bin ton) oluşturuyor. Domates sevkiyatı temmuz-ekim döneminde her zaman kaydadeğer ölçüde azalıyor. Zira söz konusu dönemde yerli üretimde artış gözleniyor. Bakanlık da bu nedenle kotanın değiştirilmesi konusunu değerlendirmenin, ancak tamamen dolduktan sonra uygun olacağını düşünüyor.

Bakanlık ayrıca sistematik biçimde tarımsal üretimi artırma, ülke içindeki ihtiyaçları karşılama ve ihracat potansiyelini güçlendirme yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu bağlamda tarım piyasasını düzenlemeye ve desteklemeye ilişkin tedbirler alınıyor.

Rus Vedomosti gazetesi, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın Tarım Bakanlığı’ndan piyasadaki dengeleri dikkate alarak domates sevkiyatına ilişkin kotayı kaldırma konusunu ve bu yönde olası bir adımın yerli üreticiler üzerindeki etkisini değerlendirmelerini talep ettiğini yazmıştı.