BDDK’dan Akbank’a 155 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Akbank'a pandemi sürecinde talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 155.500.000 TL idari para cezası verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Akbank'a pandemi süreci nedeniyle önemli bir ceza kesti.

Akbank'tan yapılan açıklamada, "BDDK tarafından COVID-19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. "