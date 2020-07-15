BDDK’dan Akbank’a 155 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Akbank'a pandemi süreci nedeniyle önemli bir ceza kesti.
Akbank'tan yapılan açıklamada, "BDDK tarafından COVID-19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankamıza 155.500.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Söz konusu idari para cezası yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının Bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. "
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