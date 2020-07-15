Kısa çalışmadan normale dönen işverene prim desteği

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre AK Partili milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yasa teklifinde istihdamla ilgili düzenlemeler yer aldı. Bunların başında da, prim desteği geliyor.

Buna göre 1 Temmuz’dan önce kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerine, kısa çalışmanın sona ermesi ve normal çalışmaya dönülmesi durumunda, 3 ay süreyle asgari ücret üzerinden prim desteği verilecek. Hem 456 lira düzeyindeki işveren SGK primi, hem de 412 liralık SGK işçi payı destek kapsamında olacak.

Destek tutarı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ücretsiz izin uygulamasını bitiren iş yerleri de bu teşvikten yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.

Ayrıca, kısa çalışmada kolaylaştırıcı hükümler sektörel olarak uzatılabilecek. Bunun için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek. Böylece, halen normale dönmeye çalışan hizmetler sektörü için kısa çalışmada kolaylaştırıcı hükümlerin uzatılması, ancak iş akışı düzelen sektörler için uygulamanın bitirilmesi amaçlanıyor. İşten çıkarma yasağı konusunda ise yeni bir düzenleme yapılıyor.

Artık işletmeler, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin sona ermesi, yapılan işin sona ermesi gibi durumlarda işten çıkarma yasağının dışında olacak. İşten çıkarma yasağı konusunda ise Cumhurbaşkanı en fazla 3’er aylık sürelerle, 30 Haziran 2021’e kadar süre uzatımı yapabilecek.

50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü ise, 3.5 yıl süreyle ertelenecek ve 2024 yılı başında başlayacak. Söz konusu maddenin yürürlük tarihi de 1 Temmuz olacak.

Soma için kıdem tazminatı düzenlemesi

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeyle de, Soma’da 13 Mayıs 2014’teki kaza sonrası Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında işten çıkarılanların tazminatı için kamuya yetki veriliyor. Buralarda kıdem tazminatı hakkını kazanarak işten çıkarılan ve halen haklarını alamayanların tazminatı Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenecek.