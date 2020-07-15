TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Rusya'yla uçuşların başlaması bu zorlu süreçte çok önemli bir adım

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'yla uçuşların bugün itibariyle başlatılmasıyla ilgili olarak "Bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle durdurulan Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda Türkiye ile Rusya'nın mutabık kaldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak, keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bağlıkaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklama ile bugün itibarıyla Rusya'yla olan uçuşların başlaması konusunda mutabakata varılması, bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır. Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazar olan Rusya, sektörümüz açısından stratejik bir önem taşımakta, başta Akdeniz ve Ege bölgelerimiz olmak üzere ülke turizmimizin gelişimi açısından lokomotif görevi görmektedir. Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyor, TÜRSAB olarak ülke turizmimiz ve ekonomisi için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.