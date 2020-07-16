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    Otomotiv-araba

    İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007161042466057-ikinci-el-aracta-opsiyon-oyunu-uyarisi/

    İkinci el otomobil alım-satım işi yapılan online sitelerde, bazı kişilerin araçlarını 'opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterdiği öne sürüldü.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın araç sahibi olmak için harekete geçmesiyle ikinci el araç fiyatlarında da önemli bir artış gözlendi.

    Ayrıca sıfır araç üretiminin pandemi sürecinde bir dönem durması, sonrasında talebin altında üretimin olmasının da yine artışta etkili olduğu ifade edildi. Galericiler ve vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarının artmasında önemli bir etkenin de 'opsiyonlanma' oyunu olduğunu söyledi. 'Opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterilen araçların piyasada suni bir artışa neden olduğu öne sürüldü.

    'Aslında bu bir oyun'

    İkinci el otomobil alım-satım işiyle uğraşan 49 yaşındaki Fahri Karlık, "Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerinin tamamında 'opsiyonlanmıştır' ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp 'opsiyonlanmıştır' ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor. Benim başımdan geçen bir olayı anlatayım; ben bir otomobili almak için sahibiyle 85 bin TL'ye anlaştım. Sonra vatandaş beni arayıp 'Fiyatlar yükselmiş ağabey ben 87 istiyorum' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Sabah buluşmak için mekanına gittim. Dedi ki aracı alacağım kişi bana. 'İnternetten opsiyonlanmış araçlar gördüm. Aracımın fiyatından daha yüksekti. Kafam karıştı. Şu an aracı satmayı düşünmüyorum' dedi. Bu opsiyonlanma yüzünden alacağım aracı, alamadım. Suni bir şişirme var. Bu piyasaları yükselten bir olay. İnsanları aldatmaya yönelik bir olay" dedi.

    Otomobil almak için ikinci el bayilerini gezen 25 yaşındaki Can Türk de, "Son dönemde internette 'araç opsiyonlanmıştır' diye bir şey çıktı. 100 bin liralık araba 105 bin liraya opsiyonlanmıştır gibi paylaşımlar var. Aracın değerini 10- 15 bin lira fazlasına satılmış gibi gösteriyorlar. İstediğim fiyata bir türlü araç bulamadım, arıyorum" diye konuştu.

    'Piyasadaki artış bu şekilde oluşuyor'

    İkinci el otomobil alım satımı yapan bir başka firmanın sahibi evli ve 1 çocuk babası 37 yaşındaki Egemen Kurtçu ise, "Son dönemde bu olay çok arttı. Normalde 100 bin TL olan bir araç 120 TL'ye opsiyonlanmıştır gibi gösterilince bu sefer aynı araca sahip olanlar kişiler de ilanını bu şekilde artırıyor. Tabiri caizse piyasadaki artış bu şekilde oluşuyor. Bu suni opsiyon. Bu olaya derhal el atılması lazım. Çünkü otomobilin rayiç değeri bu değil" dedi.

    Fiyat artışlarının vatandaşı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kurtçu, "Bu durum insanlarda travma yaratıyor. Sıfırdan daha pahalı ikinci el araçlar var. Bu da ikinci elde korkunç durumlara getirdi işi. Biz nereye gidecek nasıl olacak bilmiyoruz. Piyasanın hakim oyuncusu olan ikinci el sitelerin bu konuya el atması gerekiyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    opsiyon, Koronavirüs, Piyasa, Fiyat, ikinci el otomobil, ikinci el
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