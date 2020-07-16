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    Turizm için 'normalleşen' İspanya ve Yunanistan pişman oldu

    © REUTERS / Enrique Calvo
    Ekonomi
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (377)
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    Turizm sezonu için sınırlarını açan İspanya ve Yunanistan, beklediği turist sayısını yakalayamadığı gibi koronavirüs vaka sayılarında da artış görünce kararından pişman oldu.

    Haziran’da seyahat yasaklarının kalkmasıyla başlayan turist hareketi beklendiği gibi olmadı. Avrupa’da virüs sebebiyle evinden çıkmak istemeyenlerin sayısı artarken, hareket eden turist de endişe yaratıyor. İspanya ve Yunanistan gibi sınırını açan ülkelerde vakaların yeniden çıkması, turistlerin beklenenden daha az gelmesi pişmanlık yarattı. İspanya bazı plajlarını kapatırken, iki ülkede de sınırların yeniden kapanması da gündemde.

    Dünya'dan Selenay Yağcı'nın aktardığına göre, Avrupa’da otel dolulukları toparlanma beklendiği gibi olmadı.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünyada turist sayısı nisanda yüzde 97 azaldı
    Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global’e göre İspanya sınırların açılmasıyla, yurtiçi ve bazı uluslararası taleplerle 11 Temmuz’da yüzde 45 ile en yüksek doluluk seviyesini gördü. Ancak İspanya’da 90 gün ileriye dönük satışlarda doluluklar, yüzde 30’un üzerine çıkmazken, temmuzun ilk yarısında İspanya’daki lüks oteller oda başına geliri geçen yıla göre yüzde 90.3 düştü.

    Mayısta Avrupa’da ortalama doluluklar yüzde 13.3 iken, haziranda yüzde 25.3 oldu.

    Avrupa ülkelerindeki açık otellerin doluluk oranı yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Bu ülkeler arasında İsrail yüzde 41 ile en yüksek doluluk yakalarken, onu yüzde 34 ile Fransa, yüzde 32 ile İspanya izledi.

    Avrupa'da otel doluluk oranları
    © Fotoğraf : Dünya gazetesi
    Avrupa'da otel doluluk oranları

    Türkiye genelinde ise haziran ortalama doluluklar yüzde 22’de kaldı. İspanya, Fransa ve İtalya’nın gerisinde kalan Türkiye ise 16. sırada yer aldı. Dolulukların yeniden yüzde 40-50 seviyelerine dönmesi ise ağustosu bulabilir. Geçen yıl Avrupa’da haziran dolulukları yüzde 80’lerde seyrederken, Türkiye’de yüzde 73.5, Antalya’da ise yüzde 70.3 olmuştu.

    Avrupa’da Helsinki, Roma gibi her yıl binlerce turist alan şehirlerin dolulukları diplerdeyken, bölgesel doluluklardaki fark dikkat çekiyor. Turist, ‘ünlü’ turizm şehirlerine uğramazken, daha ıssız destinasyonları tercih ediyor. Türkiye’nin popüler destinasyonu Antalya’da doluluklar yüzde 14’te kalırken, popüler destinasyonlar dışında bırakıldığında Türkiye’nin doluluklarının yüzde 32’lere çıktığı görülüyor. Popüler destinasyonlar dahil edilmediğinde Finlandiya’nın doluluğu yüzde 66 ile birinci sırada yer aldı. Ülkenin popüler destinasyonu Helsinki’nin doluluğu ise yüzde 23 olarak kaydedildi.

    © AFP 2020 /
    Yunan işletmeciler: Türk turistleri çok özledik, salatayla karnını doyuran Almanlar gibi değiller
    Turist Yunanistan'a virüs getiriyor

    Yunanistan’da tatil yapmak isteyen Sırbistanlı 80 turist şu anda karantinada. Handelsblatt AB içinde turistlerin tatil destinasyonlarına virüs de götürdüğüne dikkat çeken haberinde 3 Temmuz’da Bulgaristan sınırı üzerinden otobüsle Yunanistan’a giden bir turist grubunda bazı turistlerin rahatsızlandığını ve yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra 80 kişilik grubun Lamia’da bir otelde karantinada olduğunu yazdı.

    En önemli tatil destinasyonlarından İspanya’da Katalonya bölgesi pazar günü yeni 800 vaka açıkladı ve yetkililer ikinci bir dalganın önüne geçmek için okulların yeniden kapatılması ihtimali de dahil tüm önlemleri değerlendiriyor. Katalonya özerk hükümetinin ardından, Mallorca, Menorka ve İbiza gibi turistik yerlerin olduğu Balear Adaları da sosyal mesafe koşulu aranmaksızın maske takma zorunluluğu getirdi. Bugün 200’den fazla bar ve diskotek çalışanı eylem yaptı. Yerel basın, Mallorca’da büyük kulüp ve diskotekler kapalı, bar ve diskoteklerin ise erken saate kapanıyor olması ev partilerinin sayısını artırdığını öne sürdü. Maske takmayana 100 euro, ev partisine 600 bin euro ceza geldi.

    Alman turistlere Mallorca'dan dönüşte karantina

    AB koronavirüs sonrası 'güvenli seyahat' için internet sitesi kurdu
    © AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD
    AB salgında 'güvenli seyahat' için internet sitesi kurdu
    Alman turistlerin pilot programlarla ilk gittiği tatil destinasyonu Mallorca’da Alman turistlerin maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde kalabalık gruplarla eğlendiğini gösteren görüntüler sonrası dönüşte karantina uygulanabileceği belirtildi. ZDF’teki habere göre Almanya Tabipler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery Alman radyosuna verdiği demeçte Mallorca’da tatil yapan Almanlara iki hafta karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

    Tatil ikinci dalgaya neden olabilir

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilerin kıta genelinde ikinci dalgaya yol açabileceği konusunda uyardı. Hükümet şimdi Mallorca’dan dönen tatilcilere karantina uygulamayı ve Almanya’da salgın bölgelerindeki vatandaşların yurtdışı seyahatlerini sınırlamayı planlıyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (377)
    Etiketler:
    Normalleşme, Yunanistan, İspanya, Kovid-19, Koronavirüs, Turizm
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