Fitch, İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak teyit etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun dönem ulusal kredi notunun en yüksek seviye olan AAA olarak teyit edildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2019 Mali Yılı faaliyet raporları ile kesin hesapları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

BirGün'ün haberine göre, İZSU Genel Kurulu'yla birlikte yaklaşık 9 saat süren görüşmelerde muhalefetin eleştirilerine toplu olarak yanıt veren Tunç Soyer, samimiyet vurgusu yaptı.

Soyer, "Performans üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Eğer performans üzerinden konuşmuyorsanız o zaman bu siyasetin dili hayır getirmiyor. Bu memlekette kimsenin birbirinin dini inançlarını ve yurtseverliğini sorgulama hakkı yok. Bu topraklarda yaşayan her birey bir diğeri kadar milliyetçi, yurtsever ve inançlıdır. Birbirimizin samimiyetini sorgulayacak olursak ortak paydada buluşamayız. 1960’larda Türkiye’de kişi başına mili gelir 2 bin, 3 bin dolar civarındaydı. 1990’lara kadar böyle gitti. Son 30 yılda geldiğimiz nokta 9 bin dolar seviyesinde. Yani 60 yılda 2-3 bin dolardan 9 bine çıkmışız. 60 yılda dünyada ne olmuş? Güney Kore 40 binlere, Doğu bloku ülkeleri bizim çok üzerimize çıkmış. Bulgaristan bizi geçmiş. İskandinav ülkelerini saymıyorum. Kuraklık mı afet mi, ne olmuş? Hayır. Kötü yönetilmişiz. Bu kötü yönetimin arkasında ayrıştırma, ötekileştirme var. Çünkü kendi iktidarını perçinlemenin yolu birilerini öteki olarak göstermekten geçiyor. Bizim güç kaybetmemiz, bu rakamların üzerine çıkamayışımız tam da bu yüzden" diye konuştu.

'Kent yönetimine uluslararası güveni gösteren çok değerli bir açıklama'

İzmir için son derece mutluluk verici bir haberi de ilk kez meclis üyeleriyle paylaşmak istediğini açıklayan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verdiği en yüksek not olan AAA'yı koruduğunu açıkladı.

Soyer, bunun İzmir için çok iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, kent yönetimine uluslararası güveni gösteren çok değerli bir açıklama. Moral verdi, doğru yolda olduğumuzu gösterdi, yepyeni bir iftihar vesilesi oldu. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun listesi açıklandı. İstanbul 193 firmayla birinci, İzmir 62 firmayla ikinci sırada yer aldı. Bu başarıda büyük emeği olan sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.