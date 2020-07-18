Döviz cinsi zorunlu karşılık oranları artırıldı

Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) tutması gereken yabancı zorunlu karşılıklarda artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğ değişikliğiyle tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı 300 baz puan artırıldı. Bu kararla piyasadan 9.2 milyar dolar civarı likidite çekilmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı yüzde 19'dan yüzde 22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 18'e çıkarıldı.

Alınan kararla piyasadan yaklaşık 9 milyar dolar civarında bir likidite çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: