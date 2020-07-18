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    Döviz cinsi zorunlu karşılık oranları artırıldı

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007181042479483-doviz-cinsi-zorunlu-karsilik-oranlari-artirildi/

    Bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) tutması gereken yabancı zorunlu karşılıklarda artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğ değişikliğiyle tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı 300 baz puan artırıldı. Bu kararla piyasadan 9.2 milyar dolar civarı likidite çekilmesi bekleniyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı yüzde 19'dan yüzde 22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 18'e çıkarıldı.

    Alınan kararla piyasadan yaklaşık 9 milyar dolar civarında bir likidite çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    • "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak, reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9.2 milyar ABD doları karşılığı likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine toplam 14,3 milyar ABD doları karşılığı likidite sağlanmıştır.
    • Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.
    • Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9.2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir.
    • Söz konusu değişiklik, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."
    Etiketler:
    Para, TCMB, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Döviz, Dolar
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