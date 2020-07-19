Fiyatlar ikiye katlandı: Havuzlu sitedeki villanın günlüğü 2 bin 500 liraya çıktı

Koronavirüs nedeniyle tatil yapmak isteyen vatandaşlar oteller yerine yazlık kiralamayı tercih edince Kuşadası, Didim ve Çeşme'de boş yazlık kalmadı. Havuzlu bir sitedeki villanın günlük kirası geçen yıl 1000 lira civarındayken bu yıl yüzde 150 artarak 2 bin 500 liraya çıktı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Kovid-19 salgını bu yılın tatil tercihini de değiştirdi. Konaklama sektörüne getirilen 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğuna rağmen kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan vatandaşlar yazlık villalara yöneldi.

Yüz binlerce yazlığın olduğu sahil kentlerinde, neredeyse boş yazlık kalmadı. Bu yıl tatile gitmek istemeyen veya ek gelir elde etmek isteyenler yazlıklarını kiralamayı tercih etti. Kuşadası, Çeşme ve Didim'de fiyatlar ikiye katlandı. Havuzlu bir sitedeki villanın günlük kirası geçen yıl bin lira civarında iken bu yıl yüzde 150 artarak 2 bin 500 liraya çıktı.

Pandemi nedeniyle insanların ev ortamını tercih ettiğini söyleyen Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, “Bu yıl villa, ev, yazlık kiralama işi patlama yaptı. İnsanların yüzde 80'i toplu, kalabalık ortamlarda kalmayı istemedikleri için ev ortamını tercih ediyor. Bu talep nedeniyle fiyatlar en az ikiye katlandı. Geçtiğimiz yıl havuzlu sitedeki villanın günlüğü 800 ile bin lira arasında değişirken, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 liraya çıktı” dedi.

Çeşme'de yazlık ev kalmadı

Yazlık evlere çok ciddi talep olduğunu, Çeşme'de kiralık yazlık ev kalmadığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Çeşme’nin normalde yazlıkçı nüfusu 90-100 bin civarlarında iken bu yıl 200 binleri geçti. Yani kış nüfusunun 5 katı yazlıkçı ağırlıyor. Özellikle 60 yaş üstü hiçbir şekilde oteli tercih etmiyor, evleri tercih ediyor. Otellerdeki yoğunluğu gerekçe gösteriyorlar. Oysa restoranlar, plajlar, AVM'ler dolu, insanlar iç içe ama otellere gelince çekiniyorlar. Otellere karşı bir algı oluştu. Oysa tüm otellerimiz bakanlıkların istediği sertifikaları aldı” diyerek yazlıklarda ki yoğunluğun altyapı, internet gibi hizmetlerde aksamalara neden olduğunu söyledi.

'Bu yılki trend villada tatil'

Açık otellerin konforlu ve güvenli turizm sertifikası aldığını belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden de "Bu yılki trend villada tatil. Villa veya evlerde tatilin daha güvenli olacağı inancı oluştu. Oteller ciddi para, emek harcıyor ve çok güvenli standartlar ile çok konforlu ve güvenli hizmet veriyor. Ancak tatilciler villaların güvenli olacağı algısı yüzünden onları tercih ediyor” dedi.

KODER Başkanı Özden, villa veya evde tatilin en çok kadınları olumsuz etkilediğini belirterek "Kadınlarımız yıl boyunca evde yemek yapıp, bulaşık, çamaşır yıkıyor. Yazlığa tatile geliyor aynı şeyleri burada da devam ettiriyor. Ben en çok kadınlarımıza üzülüyorum” diyerek tatil için otellerin tercih edilmesini tavsiye etti.