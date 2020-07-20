National Interest: Rusya'nın tahıl ihracatına getirilen kısıtlamalar endişe verici

National Interest (NI), Rusya’nın buğday üzerindeki kısıtlamaları ‘politik silah’ olarak kullanabileceğini ve bunun endişe verici bir durum olduğunu yazdı.

NI’de yayınlanan makalede, Rusya’nın 2028 yılına kadar küresel tahıl ihracatının yüzde 20'sini kontrol edebileceği ve küresel ısınma nedeniyle daha da güçlü bir ‘tahıl gücü’ haline gelebileceğine dikkat çekildi.

Makaleye göre, iklim değişikliği, ekilebilir arazi alanlarının artmasıyla birlikte, daha sık ve daha şiddetli orman yangınları ve kuraklıklar gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, küresel ısınma diğer devletlerin Rusya’nın tahıl ihracatına bağımlılığını artırabilir ve bu ülkedeki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri buğday ithalatçılarını çaresiz bir duruma sokabilir.

Makalade ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tahıl ihracat kotası hatırlatılarak, özellikle Türkiye, Mısır ve Bangladeş gibi ithalatçıların tahıl rezervlerini doldurmak için yeni kaynaklar aramak zorunda kaldıkları belirtildi.

2010 yılındaki kuraklık nedeniyle buğday ihracatına kota girildiğinde bile, Rusya'nın şu an olduğu gibi önemli tahıl rezervlerine sahip olduğuna vurgu yapılan makalede şu ifadelere yer verildi:

“Kriz sırasında Rus ihracatını sınırlamaktan daha endişe verici olan, Rus ihracatını siyasi baskı için sınırlama olasılığıdır. Rusya, buğday ihracatını, iklim değişikliğinin neden olduğu gıda yetersizliği nedeniyle başka seçeneği olmayan ülkelere baskı yapmak için bir silaha dönüştürebilir.”