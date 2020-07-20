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    Dolandırıcılar iş başında: Ünlü otellerin ismini kullanarak sahte internet sitesi açıyorlar

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007201042487342-dolandiricilar-is-basinda-unlu-otellerin-ismini-kullanarak-sahte-internet-sitesi-aciyorlar/

    Ünlü otellerin adını kullanarak sahte internet siteleri açan dolandırıcıların tuzağına her gün yeni vatandaşlar düşüyor.

    Tüketicilerin tatil alışverişlerini fırsat bilip her yıl oluşturdukları sahte sitelerle milyonlarca liralık vurgu yapan dolandırıcılar, bu yıl da aynı yöntemi kullanmaya devam ediyor. Erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmak için internet üzerinden tatil satın almak isteyen vatandaşlara yine sponsorlu içerik ve kopya sitelerle tuzak kuruyor.

    Hürriyet'te yer alan habere göre Fatma Çiçek Ural da bu dolandırıcıların ağına düşen son kişi oldu. Ural, milyonlarca 65 yaş üstü vatandaş gibi aylarca evden çıkamadı. 

    Koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Ural, kızı ile birlikte tatile gitme kararı verdi. Ural, İzmir’deki Çeşme Altın Yunus Termal Otel için Google’da arama yaptı. Arama sonucu ilk sırada, dolandırıcıların kurduğu ‘cesmealtinyunus.com’ isimli site çıktı. Ural, 5-11 Temmuz için iki kişilik rezervasyon yaptırdı. 8 bin 541 liralık ödeme, rezervasyonun yapıldığı 21 Haziran günü Ural’ın kredi kartından kesildi.

    Dolandırıcılar, rezervasyon işleminin yapıldığına dair gerçek otelin logosunun olduğu dosyayı da Ural’lara gönderdi.

    Tatil için süreç işlerken, Fatma Çiçek Ural için alınması gereken seyahat izninde sorun çıktı. Anne Ural, dolandırıcılara ait telefonla yaptığı görüşmelerden iptal işlemini gerçekleştirmeye çalıştı; ancak sonuç alamadı. Bu kez devreye, kızı Zeynep Ural girdi. Ural, annesinin görüştüğü kişilerle mail yolu ile yazıştı. İlk başta, Altın Yunus Otel’in personeli ile yazıştığını düşünen Ural, para iadesinin yapılacağı yanıtı alsa da, iade yapılmadı.

    Zeynep Ural bu kez, gerçek otele ait numarayı aradı ve M. P. isimli bir personel ile görüştü. Otel personeli P., Ural’a, otel kayıtlarında sözünü ettiği rezervasyonun olmadığını belirtti. P., ayrıca ismini ‘Barış Uygur’ olarak açıklayan bir personellerinin de olmadığı bilgisini verdi.

    'Tüketicinin önlem alması zor'

    Dolandırıldıklarına emin olan anne-kız, dolandırıcılara kaptırdıkları parayı alamayınca, durumu avukatlarına iletti. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, “İnsanlar, elektronik ortamda son derece kolay şekilde mağdur edilebiliyor. Her gün yeni bir yöntem geliştiriyor dolandırıcılar. Tüketicilerin bunlara önlem alma imkanları son derece düşük. Burada iş Google, Facebook gibi internetteki trafiği yönlendiren oyuncular ile elektronik ortamda hizmet sunan işletmelere düşüyor” dedi.

    Av. Köksal, Google’a yaptıkları başvuru sonrası, dolandırıcılara ait sitenin en üstte çıkmasının önüne geçtiklerini kaydetti.

    Konu ile ilgili Yaşar Holding’e bağlı 45 yıllık geçmişi olan Altın Yunus Termal Otel’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dolandırıcıların kendi otellerinin isimlerini kullanarak 3 ayrı site açtıkları kaydedildi. Açıklamada, müşterilerinin doğrudan kendileri ile temasa geçmeleri istendi.

    Etiketler:
    pansiyon, internet sitesi, Sahte, Rezervasyon, Otel, Dolandırıcılık
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