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    hastane, doktor

    Taksi plakalarıyla yarışıyor: Sahibinden satılık hastane ruhsatı

    © Fotoğraf : Pixabay
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202007211042493711-taksi-plakalariyla-yarisiyor-sahibinden-satilik-hastane-ruhsati/

    Hastane ruhsatları ve kadrolarının satış fiyatları, taksi plakalarıyla yarışır hale geldi. İstanbul’da 75 yataklı tıp merkezinin ruhsatı 12.5 milyon liradan, 15 kadrolu 25 yataklı hastanenin ruhsatı 8.5 milyon liradan satılıyor.

    Hastane ruhsatları ve kadrolarına getirilen sınırlamalar, bu alanda ilginç bir pazarı da ortaya çıkardı. Hastane ruhsatları ve kadrolarının satış fiyatları, taksi plakalarıyla yarışır hale geldi.

    Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, internet sitelerinde yer alan ilanlarda, İstanbul Avrupa yakasında 75 yataklı, 21’i uzman 29 kadrolu hastane binasıyla birlikte satılık. Buna göre hastanenin fiyatı bina hariç 16.5 milyon TL iken, bina dahil 34 milyon TL. Antalya’da 75 yataklı, 31 kadrolu hastane için de bina, teçhizat ve ruhsat için 46 milyon TL isteniyor. Sadece ruhsatın bedeli ise 11 milyon TL. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 8 kadrolu, aktif tıp merkezi de devren veya sadece ruhsat bazında satılık. Fiyatı devren 2.5 milyon TL iken, sadece ruhsat bedeli olarak 2 milyon TL isteniyor.

    İstanbul’da 75 yataklı ve 18 doktor kadrolu, hastane ruhsatlandırma hakkı olan bir tıp merkezinin ruhsatı 12.5 milyon liradan satışa sunulurken, toplam 15 kadrolu 25 yataklı hastanenin ruhsatı ise 8.5 milyon liradan satılıyor.
    © Fotoğraf : Twitter
    İstanbul’da 75 yataklı ve 18 doktor kadrolu, hastane ruhsatlandırma hakkı olan bir tıp merkezinin ruhsatı 12.5 milyon liradan satışa sunulurken, toplam 15 kadrolu 25 yataklı hastanenin ruhsatı ise 8.5 milyon liradan satılıyor.

    Bazı hastane ruhsatlarında ise indirim yapıldığı görülüyor. Örneğin, Ege Bölgesi’nde 5 kadrolu (2 göz, bir dahiliye, bir çocuk ve bir anestezi) tıp merkezi ruhsatının fiyatı 1.5 milyon TL’den 1.1 milyon TL’ye inmiş durumda. Yine benzer şekilde İstanbul’da 6 kadrolu tıp merkezinin ruhsatı 2.5 milyon TL’den 2 milyon 250 bin liraya düşmüş bulunuyor. Karadeniz Bölgesi’nde 7 kadrolu tıp merkezinin ruhsatı için de 2 milyon lira yerine 1 milyon 650 bin lira isteniyor.

    ‘Doktor ve ruhsat konusunda sınırlama yapılınca böyle bir durum oluştu’

    © Flickr /
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    Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, fiyatları değerlendirirken, altın örneğini verdi. Az bulunan şeylerin daha değerli kabul edildiğini belirten Bahat, “Doktor ve ruhsat konusunda sınırlama yapılınca böyle bir durum oluştu. Fiyatları ben de görüyorum. Ama o fiyatlar ne kadar geçerli oluyor, onu bilmiyorum. Afaki fiyatlar da oluşabiliyor. Son dönemde yapılan bazı regülasyonlarla, ruhsatlar daha da pahalandı. İyi çalışan hastaneler, atıl kapasiteleri almaya başladı. Belirli büyüklüğe ulaşmanın avantajları da oluyor, bunlar da ruhsat fiyatlarını etkiliyor. Enflasyon ve faize göre düşündüğünüzde fiyatlar artmıyor, düşüyor" ifadelerini kullandı.

    Özel hastanelerdeki kadro sınırlamalarının temeli, 2008 yılında çıkarılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le atıldı. Bakanlık kamudaki sağlık personeli istihdamının engellenmemesi, bölgeler arasında sağlık personeli farkı olmaması, dezavantajlı bölgelerde sağlık personeli sıkıntısı olmaması için kadrolarda planlama yapmaya başladı. Bu kapsamda, sağlık kurumlarının kadrolarını birbirlerine belli koşullarda devrine ise izin veriliyor.

    Etiketler:
    Kadro, İstanbul, Taksi, Satılık, Hastane
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