'İran, Rusya ve Çin'in de katılımıyla ABD karşıtı yeni kulüp kurmak istiyor'

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran yönetiminin Rus silahı almayı ve ABD yaptırımlarının mağduru durumundaki ülkelerle Rusya ve Çin'in de dahil olacağı yeni bir kulüp kurmayı planladığını söyledi.

Rusya'yı İran'ın öncelik partneri olarak niteleyen ve Tahran'ın Rus silahlarına ilgi duyduğunu kaydeden Celali, "Savunma kapasitemizi geliştirmek için ne yapmamız gerektiği konusunda Rusya'yla istişarelerde bulunacağız" dedi.

Celali, ülkesinin Rusya ve Çin'in katılımıyla ABD yaptırımlarının etkisi altındaki ülkelerle yeni bir kulüp kurma niyetinde olduğunu anlattı. İranlı diplomat, "ABD, Rusya'nın zayıflamasını, Çin'in kendisine bağlı olmasını ve İran'ın koloni haline gelmesini istiyor. Bundan dolayı işbirliği yapmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce Rusya ve Çin'e İran'a uygulanan silah ambargosunu kaldırmanın olumsuz sonuçları hakkında uyarmış ve Tahran'ın eylemlerinin enerji fiyatlarındaki istikrarı bozabileceğini belirtmişti.