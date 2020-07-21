Gram altın rekor tazeledi

Kovid-19 aşısına ilişkin pozitif gelişmelere karşın altın ve gümüş başta olmak üzere değerli madenler, mevcut düşük faiz ve bol likidite ortamından destek bulmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan artışlar, yurt içinde de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesini sağlıyor.

Son 9 yılın en yüksek seviyelerine takın seyreden 1.820 doları gören spot altının ons fiyatındaki yükselişler koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dair endişeler ve yeni ekonomik canlandırma paketlerinin enflasyona dair yarattığı beklentilerden destek buluyor.

Gram altın 403 lirayı geçti

Saat 12:00 itibarıyla spot altının onsu 1824 dolar düzeyine kadar tırmanmış durumda. Aynı dakikalarda gram altın fiyatları ise rekor seviyeler olan 402 liranın hemen üzerinde el değiştiriyor. Çeyrek altın 659 liradan, Cumhuriyet altını 2 bin 714 liradan satılıyor.

Spot altın fiyatlarına ilişkin bilgi notu paylaşan Ziraat Yatırım Menkul Değerler, altın fiyatlarında ilk direnç seviyelerini 1832 dolar olarak belirlerken ana direnç noktasının ise 1846 dolar düzeyinde olduğunu açıkladı. Kuruma göre direnç seviyesi ise 1.813 dolarda.

'Altın 1.920 doları hedefliyor'

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise Kasım 2011 - Ekim 2012 tarihleri arasında üç kez test edilen 1795 dolar seviyesi üzerinde fiyatlanması devam eden spot altın fiyatlarının, yaşanan ikinci dalga endişeleri ve beklenen ABD seçimleri doğrultusunda 1920 dolar seviyesini hedef aldığına işaret edildi. Spot altın için Ahlatçı Yatırım tarafından destek seviyeleri 1810 / 1787 / 1747 dolar olarak belirlenirken; direnç seviyeleri ise 1848 / 1884 / 1920 dolar oldu.