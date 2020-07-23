Albayrak'tan esnaf ve sanatkarlara mesaj: Çalışmak sizden, destek bizden

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay ertelendiğini hatırlatarak "Çalışmak sizden, destek bizden" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi' başlıklı haberini kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Albayrak, paylaşımına şu notu düştü:

"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden."