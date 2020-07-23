İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren istihdam teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

TBMM'de kabul edilen paketle, kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor.

Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla birlikte TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.