Euro 8 TL barajını aştı

Euro kuru hafta açılışında yaşadığı yüzde 0.3’lük artış sonrasında 8 TL barajını aştı. Dolar kuru ise yatay seyre yakın bir şekilde ilerliyor.

Haftanın ilk işlem günündekurunun yükselişi devam etti. Geçen hafta yakaladığı yukarı yönlü ivme 8 TL barajını aşacağının sinyallerini veren euro gün içerisinde yakaladığı yüzde 0.3’lük artışla birlikte bu seviyeyi aşmayı başardı. Sabah saatlerinde 8.01 TL'ye yükselen euro, bugün 8 TL'nin üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Euro kurunun yukarı yönlü seyrinin aksine dolar kuru ise uzun süredir yatay seyre yakın bir konumda ilerliyor. 6.84-6.85 bandında yer alan dolar hafta açılışında da bu seviyede bulunuyor.

Cuma günü, kapanışta doların satış fiyatı 6.8490 lira, euro'nun satış fiyatı ise 7.9570 lira olmuştu.